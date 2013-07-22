100. Fransa Bisiklet Turu'nun galibi Froome

Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen ve 100'üncü defa düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nu (Le Tour de France), 83 saat 56 dakika 40 saniyelik derecesiyle Sky Takımı'ndan Büyük Britanyalı Christopher Froome kazandı.

Korsika Adası'ndaki Porto-Vecchio kentinde 29 Haziran'da başlayan 3 bin 404 kilometrelik Fransa Bisiklet Turu, geleneksel şekilde Champs-Elysees Bulvarı'nda sona erdi. Versay ile Paris kentleri arasında koşulan 133,5 kilometre uzunluğundaki 21. ve son etap, beklenildiği gibi sprint finişiyle tamamlandı. Bisiklet dünyasının üç önemli sprinterinin mücadelesinden zaferle ayrılan taraf, 3 saat 6 dakika 14 saniyelik derecesiyle Argos-Shimano Takımı'ndan Alman Marcel Kittel oldu.

Turun açılış etabını da kazanan Kittel, bu yıl turdaki dördüncü etap zaferine ulaştı. Kittel'den fotofinişle ayrılan bisikletçilerden Lotto-Belisol'den Alman Andre Greipel ikinci, Omega Pharma Quick Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish ise üçüncü sırada yer aldı.

1903 yılında başlayan ve bu yıl 100'üncüsü yapılan turda genel klasman liderliğini, 83 saat 56 dakika 40 saniyelik süresiyle Sky Takımı'nın Büyük Britanyalı bisikletçisi Christopher Froome elde etti. Yedinci etap sonunda giydiği genel klasman liderine verilen sarı mayoyu, turun sonuna kadar üstünden çıkarmayan Froome, yarışı, en yakın rakibi Movistar'ın Kolombiyalı bisikletçisi Nairo Quintana'nın 4 dakika 20 saniye önünde bitirdi.

23 yaşındaki Quintana, genel klasman ikinciliğinin yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı benekli mayo ve en iyi genç bisikletçiye verilen beyaz mayonun da sahibi oldu. Liderin, 5 dakika 4 saniye arkasındaki Katusha'nın İspanyol sporcusu Joaquim Rodriguez, kariyerinin en iyi Fransa Bisiklet Turu derecesi olan üçüncülüğü elde etti.

Turun, Froome ile en önemli favorisi gösterilen 2007 ve 2009 yıllarının şampiyonu Saxo-Tinkoff'tan İspanyol Alberto Contador ise liderin 6 dakika 27 saniye gerisinde dördüncü olarak beklentilerin altında kaldı.

Froome, kariyerinin zirvesine çıktı

2011 İspanya Bisiklet Turu'nun ikincisi Froome, Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci olduğu ve Londra Olimpiyatları'nda zamana karşı yol yarışında bronz madalya aldığı 2012 sezonundan sonra formunu bu yıla da taşımayı başardı.

Fransa'ya hazırlık niteliğindeki Criterium du Dauphine'yi kazanarak tura gelen 28 yaşındaki Froome, turu geçen yıl kazanan takım arkadaşı ve vatandaşı Bradley Wiggins'ten sonra "grand tour" kazanan ikinci Britanyalı bisikletçi olarak tarihe geçti. Profesyonel kariyerine 2007 yılında başlayan Froome böylece kariyerinin en önemli başarısına ulaştı. Froome, 450 bin avroluk birincilik ödülününde de sahibi oldu.

'Froome da mı doping yaptı?' şüphesi

Fransa Bisiklet Turu'nu üst üste 7 kez kazanan Lance Armstrong'un, doping yaptığı gerekçesiyle tüm başarılarının silinmesi ve ömür boyu pistlerden men edilmesi sonrası dopingle anılır hale gelen bisiklet sporuna şüpheyle yaklaşan sporseverler, dağ etapları başta olmak üzere bu yılki turu domine eden Froome'a da şüpheyle yaklaştı.

Özellikle Ventoux Dağı (15. etap) ve bireysel zamana karşı (17. etap) bölümlerinde gösterdiği üstün performansla "Doping mi yaptı?" sorusuyla karşı karşıya kalan Froome'un takımı Sky, araştırma için Britanyalı bisikletçinin, 2011, 2012 İspanya Bisiklet Turu, 2012, bu yılki Fransa Bisiklet Turu, bu yılki Tirreno-Adriatico Turu ve bu sezon kazandığı Criterium du Dauphine olmak üzere 6 yarışta yaptığı 18 tırmanış zamanını, test etmesi için Fransa'nın L'Equipe gazetesine vermişti.

L'Equipe'nin analiz için verileri gönderdiği FDJ.fr bisiklet takımı için çalışan Fransız spor bilimcisi Fred Grappe, Froome'da herhangi bir anomaliye rastlanmadığını öne sürmüştü. Araştırmayı, kendi geliştirdiği "güç profili kaydı" (PPR) yöntemiyle gerçekleştiren Grappe, test sonuçlarına göre Froome'un, gücünde alışılmadık bir gelişim, oksijen potansiyelinde alışılmadık bir değişim, kilosunda dalgalanma ve gücünü geri kazanmasında bir değişime rastlanmadığını kaydetmişti.