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100 farklı noktaya operasyon: Doğubank, Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı...

Yapılan baskında bazı iş yeri sahipleri gazetecilere tepki gösterdi

28 Haziran 2017 15:18

İstanbul'un büyük alışveriş mekanlarının da aralarında bulunduğu Doğubank, Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı gibi 100 farklı noktaya 500 polisle operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu pek çok malzemeye kaçak olduğu gerekçesiyle el konuldu. 

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Fatih'teki bazı iş merkezi ve çarşılara eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Aramalara Turizm Polisi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. 

Fatih'te Mahmutpaşa, Doğubank ve Mısır Çarşısı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki iş merkezi ve çarşıya düzenlenen baskınlara 500 polis katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri olan Mahmutpaşa'daki iş yerlerine giren polis aramalar yaptı. Aramalarda kaçak tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu çok miktarda eşyaya el konuldu. 100 adrese düzenlenen baskınlarda bazı işyeri sahipleri gözaltına alındı, malzemelere el konuldu. Baskın yapılan adreslerden birinde iş yeri sahibi gazetecilere tepki gösterdi. Gerginlik araya giren polis tarafından önlendi. 

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