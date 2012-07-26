İstanbul'daki trafik çilesinden 100 euroya nasıl kurtulunur?

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki onarım çalışmaları yüzünden yaklaşık 1 aydır süren trafik çilesi son haftalarda, özellikle işadamı ve turistlerin havalimanı transferleri için helikopter kiralama talebini iki katına çıkardı.

Menekşe Ataselim'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Başarı Holding’e bağlı Kaan Air’in Genel Müdürü Kemal Suler, şirketlerinde hava taksi kiralama miktarının ayda 910’dan 20’lere çıktığını belirterek, “En çok Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına gidiş için talep var. Sabiha Gökçen, Levent’ten helikopter ile 10 dakika sürüyor. 5-6 kişilik helikopterde toplam bedel 600 Euro. Çoğu zengin turist ve zamanı değerli olan işadamları için avantajlı bir yöntem. Kişi başı 100-120 Euro’ya 3 saatlik trafiği 10 dakikada aşıyorlar" dedi.

1 saatlik uçuşun KDV dahil 1.500 Euro olduğunu kaydeden Suler, işadamlarının şehirlerarası uçuş taleplerinde de artış olduğunu söyledi.

Turkeyaviation Yöneticisi Emre Yıldız da havalimanından şehir merkezine transferlerin arttığını belirterek, “Atatürk Havalimanı’ndan uçuşta Çırağan ya da Taksim’deki evlendirme dairesinin otoparkı en çok tercih edilen iniş noktaları. Trafik sorununun yanı sıra İstanbul’a gelen üst düzey misafirlerdeki artış da talebi yükseltiyor” dedi.

Helikopter kiralama trafiğinde 1-2 aydır genel bir artış olduğuna dikkat çeken Redstar Havacılık yetkilisi Doruk Bağlan ise şu bilgileri verdi: “Hava ambulanslar dahil ayda 200 saatlik kiralama yapıyoruz. 30-35 uçuşun 5-6 tanesi özel kiralama. Bu oran giderek artıyor.”