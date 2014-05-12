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Gündem

'100 doktor askerlikten vazgeçti'

Milli Savunma Bakanı, bedelli askerliğin gündemde olmadığını söyledi

12 Mayıs 2014 11:55

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliğin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruyu, verdiği bir örnekle 'hayır' diye cevapladı.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kütahya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci bakana, 'Bedelli askerlik gündeminizde var mı?' diye sordu; yanıt 'hayır' oldu.

"Bedelli askerlik gündemimizde yok. Bedelli askerlik söylentisi çıkartılması askerlik dönemi gelenlerin askere gitme fikrini ertelettiriyor" diyen

Yılmaz şunları söyledi: 

"Bir örneğini vereyim geçen dönem silahlı kuvvetlerimize 130 tane doktor askere gitmek için başvurarak sülüsünü aldı. Dolayısıyla 130 asker gelince biz de dağıtımını yaptık. Ancak gidip teslim olanların sayısı 30 oldu. 100 kişi vazgeçti, neden böyle olmuştu. Muhtemelen bu bedelli söylentisi kişilerin askere gitme kararını teyir ettiriyor. Affı da, bedelliyi de kullanmamamız lazım."


Sınır güvenliği ve karakollar


Bakan Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine sınır güvenliğinde sadece karakolların yapılmadığını, bazı yerlerde karakolların yanına duvarlar çekildiği, bazı yerlerde de sensörlerle uyarı sistemi konulduğunu söyledi.

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bazı yerlerde karakollar, duvarlar ve sensörle uyarı sistemi birlikte yapılıyor. İstiyoruz ki sınırlarımızı hem vatandaşlarımız için daha güvenli hale getirelim, hem de kaçakçılık ve hukuk dışı faaliyetler yapılmasını önleyelim. Bu yönde büyük bir çalışma devam ediyor. 

Yani Doğu Anadolu'nun İran sınır bölümü yapıldı. Hatay bölümünün karakolları yapıldı. Ancak aradaki sensörler ile ilgili çalışmalar, güvenlik yolları devam ediyor. Suriye bölümünde de çalışmalar devam ediyor. Bunların yapılması için süre gerekiyor, bittiğinde en güvenli halini almış olacak. 

Her ülke kendi sınır güvenliğini almakla hükümlüdür. Kendi vatandaşlarını can güvenliğini almak zorundadır, bizim de yaptığımız budur. Sınır güvenliğini korumak, sağlamak devletin asli vazifesidir."

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