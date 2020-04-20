100’den fazla şikâyette bulunmuştu; infaz yasasıyla şiddet gördüğü eşi hapisten çıkacak olan Zeliha Erdemir: İlla öldürülmem mi lazım?

Aydın’da eski eşi Zeliha Erdemir’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Murat Cem Kara, infaz paketi kapsamında 2 Mayıs’ta tahliye edilecek.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Boşandıktan sonra da şiddet görmeye devam ve 2014’ten bu yana 100’den fazla şikâyette bulunan Zeliha Erdemir, Kara’nın tahliye edilecek olmasından dolayı çok korktuğunu belirterek, “İlla öldürülmem mi lazım? Benim yerime af edemezler. ‘Kaldığı yerden devam et’sin diye bırakılıyor. Çıkar çıkmaz kapıma gelecek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu devlettir” dedi.

Biri “tehdit” olmak üzere 2 suçtan toplam 17 ay 20 gün hapis cezası alan Kara’nın 2 Mayıs’ta tahliye edileceğini belirten Erdemir, “2016’da çocuğumu kaçırdığında 2 ay cezaevinde kaldı. Çıktığında da kaldığı yerden devam etti. 2 ay 3 ay... Onun için tatil. Emniyete şikâyette gittiğimde, ‘Bir şey oldu mu? Mesaj attığında, hattını değiştir. Buradan taşın’ diyorlar. Böyle bir mantık olamaz. Niye onu durdurmuyorlar ? Tutuklanmasıyla birlikte ilk defa dışarıya rahat bir şekilde çıkabildik, gezebildik. İlk defa doğru düzgün bir iş buldum. Çocuğumla düzenimi kuracağım dedim. Bu duygunun hakkı bizim için sadece 3 ay mı?” diye sordu.