100'den fazla öğretmen hastalık izni istedi; Arizona'da okulların açılması ertelendi

ABD'nin Arizona eyaletinde 100'den fazla öğretmen ve personel okulların açılacağı haberini aldıktan sonra hastalık izni alınca okulların açılma planı ertelendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken okullara dönmekten endişe duyan öğretmen ve okul personeli, yönetimi arayarak hasta oldukları için izin istedi. 100'den fazla hastalık izni talebi gelince okulların açılması ertelendi.

Arizona'daki eylemin, okulların yeniden açılmasının bir tartışma olduğu ABD genelinde yayılması için çağrı yapıldı.