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Dünya

'100 defa doğsalar yine öldürürüm'

Namus cinayeti nedeniyle üç kızını ve eski karısını öldüren adamın mahkemede yaptığı açıklama Kanada'yı şoke etti.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Namus cinayeti nedeniyle üç kızını ve eski karısını öldüren adamın mahkemede yaptığı açıklama Kanada'yı şoke etti.


Kızlarını fuhuş nedeniyle öldürdüğünü belirten 58 yaşındaki Muhammed Shafia, "Kızlarımın aynı suçu işlemeleri halinde, 100 defa doğsalar, 100'ünde de öldürürüm" dedi.


Muhammed Shafia, 19 yaşındaki kızı Zeynep, 17 yaşındaki Seher ve 13 yaşındaki küçük kızı Geeti'yi ilk eşi Rona Amir'le birlikte öldürüp, aile arabasıyla nehre atmakla suçlanıyor.


Kanada polisi, nehre uçan otomobilde ölü bulunan genç kadınların bir kazaya kurban gittiğini düşünüyordu. Ancak Afganistan kökenli Muhammed Shafia, ikinci eşi Tooba Yahya'ya kızlarını "ailesinin ismini kirlettiği" için öldürdüğünü söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Kanada polisi 58 yaşındaki Afganlı adamı çocuklarını ve eski karısını öldürmekle suçladı.



İkinci eşi ve oğluyla birlikte yargılanıyor


Büyük kızı Zeynep'in Pakistanlı bir adamla evlenmesinden utanç duyduğunu belirten Muhammed Shafia, ikinci eşi Tooba Yahya ve oğluyla birlikte cinayet suçlamasıyla Kanada'da yargılanıyor.

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