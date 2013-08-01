100 bin sözleşmeliye kadro onayı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 100 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasını da içeren kanunu kabul etti.

Kanunla, 4/B'liler ile İl Özel İdareleri, Sağlık Bakanlığı, TRT, Spor Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık'ta çalışan 100 bin sözleşmeli personel kadroya alınacak.

İlgili torba kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda 12 saat süren, 11 günlük mesainin ardından 12 Temmuz Cuma günü kabul edilerek yasalaşmıştı.

Şehit ailelerine kamuda iki, yaralananların yakınlarına ise bir istihdam hakkı sağlanacak.

Görev başındayken hayatını kaybeden devlet görevlilerinin anne ve babalarına, "muhtaçlık" şartı aranmadan maaş bağlanacak.

Şehit yakınları ücretsiz seyahat hakkına sahip olacak. Su ve elektrik faturalarında indirim uygulanacak.

Gazilerin yanı sıra görev sırasında yaralanan kamu görevlileriyle "vazife malulu" aylığı alan dul ve yetimlere "faizsiz konut kredisi" hakkı sağlanacak.

65 yaşını doldurmuş, hiçbir geliri olmayanlara yapılan aylık ödeme miktarı artırılacak

Köy korucularının maaşları ve muhtarların ödeneklerine zam yapılacak.

Maddi durumu ve geliri iyi olmasına rağmen yoksul yakınlarına yardım etmeyenlere, nafaka davası açılacak.

Engelli çocuğuna bakan anne baba sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) her projeden aldığı tasdik ücreti kaldırıldı.

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki üst düzey görevlere artık istisnai görevlendirme ile büyükelçi olarak görevlendirilen kişiler getirilebilecek.

Başbakanlık'a gönderilen yeni yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.