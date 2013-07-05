100 bin sözleşmeli personele kadro yolu

Kamuda görevli 100 bin sözleşmeli personelin devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesini öngören torba kanun teklifindeki madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bu sayı daha önceden 96 bin 500 olarak belirlenmişti.

Ancak, teklifin görüşülmesi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik imzasıyla verilen önergeyle teklifin kapsamı 3 bin 500 kişi daha artırıldı.

Çelik, yaptığı açıklamada, kurumsal sözleşmelilerin, isterlerse 2 ay içinde başvurmaları halinde, sözleşmelilikten kadroya geçebileceklerini kaydetti.

Önerge ile şu kuruluşlarda çalışanların kadroya alınması öngörülüyor:

Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliği, TOKİ, Başbakanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteşarlığı, TRT, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ÖSYM, GAP İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projesi bölge kalkınma idari başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütenler.