100 bin sivil Halep'in doğusundan kaçtı

Rejim güçleri ile isyancı gruplar arasında çatışmaların sürdüğü Halep'in doğusundan kaçan sivillerin sayısının 100 bine ulaştığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, isyancıların kontrolündeki bölgelerde siviller içme suyu, gıda ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumda. Gözlemevi, 100 bin kişinin 70 bininin Halep içinde rejim tarafından kontrol edilen bölgelere kaçtığını, 30 bininin ise Kürtlerin kontrolündeki bölgelere sığındığını duyurdu. İsyancıların kontrolündeki bölgelerde 120 bin sivilin daha bulunduğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın ilan ettiği ateşkese karşın, bölgede çatışmaların sürdüğü kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin isyancıların kontrolündeki bölgelere hava ve top saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Rusya, perşembe günü sivillerin tahliyesi için operasyonlara ara verildiğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, Kasım ayında isyancıların kontrolündeki Halep'in doğusunda kara operasyonu başlatmıştı. Operasyonda ilerleme sağlandığını açıklayan ordu, isyancıların kontrolündeki bölgelerin yüzde 80'inin geri alındığı duyurmuştu.

El Vatan gazetesine konuşan Suriye lideri Beşar El Esad, Halep'in Suriye'deki iç savaşın gidişatı açısından önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. Esad, Halep'i geri almanın savaşın gidişatını değiştirecek "büyük bir zafer" olacağını ancak bunun 5 yıldır süren savaşın sona ermesi için yeterli olmadığını söyledi.

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dpa/DW, BÖ/GA