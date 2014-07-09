100 bin şirket 'paralel yapı' şüphesiyle fişlendi mi?

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında binlerce esnaf, KOBİ ve büyük ölçekli şirketin mercek altına alındığı öne sürüldü.

Taraf Gazetesi'nin bugün manşetten duyurduğu habere göre Kozmik Çalışma Grubu'nun (KÇG), 81 ilde, çoğu KOBİ olan irili ufaklı 100 bin işletmeyi 'Cemaatle ilgili olabilir' gerekçesi ile fişlediği iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan KÇG'nin, 81 ilde Gülen Cemaati ile ilgisi bulunan tüm esnaf ve KOBİ'leri belirlerken sirketlerin müşteri profillerine kadar tüm bilgileri kayıt altına aldığı ifade edildi.

İşte Taraf gazetesinin bugünkü haberi:

AKP hükümetinin, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından start verdiği “paralel” operasyonu binlerce esnaf, KOBİ ve büyük ölçekli şirketin mercek altına alınmasına yol açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kozmik Çalışma Grubu, 81 ildeki Gülen Cemaati ile ilgisi bulunan tüm esnaf ve KOBİ'leri belirledi. Bu kapsamda yaklaşık 100 bine ulaşan bir işletme listesi oluşturuldu. İşletmelerin, hangi sivil toplum kuruluşlarına üye olduğundan müşteri profillerine kadar tüm bilgileri kayıt altına alındı. Listede yer alan şirketlere ne tür işlem yapılacağı henüz netleşmedi. Ancak bazılarına, 30 Mart yerel seçimlerinin ardından vergi incelemesi başlatıldığı bildirildi.

Üç ayaklı inceleme

Gülen Cemaati'ne yönelik Terörle Mücadele Dairesi'nin Eylem Planı'nın yankıları sürerken, Taraf gazetesi, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Buna göre, operasyon hazırlıkları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından yürütülüyor. Ekip, Kozmik Çalışma Grubu olarak adlandırılıyor. Kozmik Çalışma Grubu kendi içinde de üç ayrı kol hâlinde çalışmalarını yürütüyor. Buna göre, bir grup Cemaat'e yakın işletmelerle ilgili çalışma yürütüyor. Bir başka grup ise, Cemaat'e yakın eğitim kurumları ile ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Bu grup Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çalışıyor. Halen birçok eğitim kurumu denetleniyor. Yaz aylarında da bu denetimler devam edecek. Denetimlerin sonucunda eğitim kurumlarına ve dershanelere yüklü miktarlarda para cezası kesilmesi gündeme gelecek. Ekibin üçüncü grubu ise, kamuda görev yapan Cemaat üyesi bürokratları takip ediyor. Bu konuda, bilgi toplanıyor ve kamu kurumlarındaki Cemaat üyesi bürokratlar tespit ediliyor.

Çok can yakacak

Kozmik Çalışma Grubu'nun, safsata olduğu ortaya çıkan paralel yapının ekonomik boyutuyla ilgili yürüttüğü çalışma binlerce işletmeyi zor durumda bıraktı. Ekonomi alanındaki soruşturmayı yürüten ekip öncelikle, 81 ildeki Cemaat'e yakın işletmeleri tespit etti. Bu işletmelerin büyük kısmı, büyük ölçekli esnaflar ile KOBİ'lerden oluşuyor. Bu kapsamda, yaklaşık 100 bin işletme ve esnafı kapsayan işadamları listesi hazırlandı. Yani, büyük kısmı esnaflardan oluşan küçük ölçekli yaklaşık 100 bin firma paralel yapının ekonomik boyutu olarak fişlendi.

Mahkeme kararı yok

Firmalarla ilgili olarak, mahkeme kararı ve savcılık talimatı olmadan ekonominin kilit kurumlarından bilgi toplandı. Bu çerçevede, MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan işletmelerle ilgili bilgiler alındı. Sözkonusu firmalarla ilgili ayrı ayrı profil oluşturuldu. Bu profillerde, firmaların müşterileri, bağış yaptığı dernekler, iş hacimleri, ödedikleri vergiler de yer aldı.

Görüşleri not edildi

Soruşturmada, işletmelerin üye oldukları dernek, vakıflar ile sivil toplum kuruluşları da mercek altına alındı. Bu kapsamda firmaların, yaptıkları bağışlar ve hibeler de yine fişlenmelerinde etkili oldu. Kaynaklar, oluşturulan listede, 100 binlik işletme listesinde patronların siyasi görüşlerinin de not olarak kayıtlara geçtiğini bildirdiler.

Maliye işbaşı yaptı

Öte yandan, soruşturması kapsamında fişlenen işletmelerle ilgili henüz ne tür yaptırım uygulanacağı belirlenmedi. Ancak, listelerin bir kısmı diğer kurumlarla paylaşıldı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın denetim elamanları listede yer alan işletmeler hakkında inceleme başlattı. Özellikle 30 Mart yerel seçimlerinin ardından Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın listede yer alan şirketler hakkında vergi incelemesi başlattığı kaydedildi.

BÇG'ye kardeş geldi: KÇG

Operasyon hazırlıkları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından yürütülüyor. Ekip, Kozmik Çalışma Grubu olarak adlandırılıyor. Ve 28 Şubat post-modern darbe sürecinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu'na benzetildiği içinde KÇG olarak nitelendiriliyor. Ekipte İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden seçilmiş emniyet amirleri yer alıyor.

KÇG'deki üst yapı

Kozmik Çalışma Grubu'nun en üstünde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü bulunuyor. Gülcü'nün dışında, KOM Dairesi'nden Sabit Akın Zaimoğlu, Mahmut Çorumlu, Serdar Büyükleblebici, Soner Yıldırım, Serdar Tuğ, Ali Çağlar Ünal; Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nden Muhlis Avcı, Gaffari Güneş, Aydın Yılmaz, İrfan Bektaş; Personel Dairesi'nden ise Mehmet Akdeniz, Yunus Karakurt ve Bülent Kantar yer aldı.