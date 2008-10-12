100 bin lisanslı tenisçi



2007 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) başlattığı 'Tenisi Dünyaya Sevdirme Projesi' çalışmalarının Türkiye ayağında, dün Ankara'da başlayan seminer bugün sona erdi. 70 ülkede başlatılan çalışmaların ilk 30 içersinde bulunan Türkiye ayağında, Türkiye Tenis Federasyonu ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun düzenlediği seminer bugün Ankara'da sona erdi.



Seminere katılan 120 antrenöre sertifikaları Tenis Federasyonu Başkan Vekili ve Tenis Federasyonu Başkan Adayı Mesut Polat tarıfından verildi. Seminerin son gününde katılımcı antrenörlere Amerika'da dört yıldır uygulanan Kardio Tenis tanıtıldı.



Seminerin sonunda 8 yıldır Tenis Federasyonu'nda Başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyan Mesut Polat, DHA'ya projelerini ve hedeflerini anlattı.



Tenis Federasyonu Başkan adayı Mesut Polat, Tenis Sporu'nu ülke geneline yaymayı amaçladıklarını belirterek, 'Tenis Oyna, Teniste Kal' projesiyle, mümkün olduğu kadar tenis oynayan kitleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu sporu Türkiye'ye yaymak. Bu konuda ITF'nin yaklaşık 30 ülkede birden başlattığı bir proje var. İlk kez korta çıkan bir insanın tenis oynayabilmesini gerçekleştiren bir sistem. Biz eğitmenlerimize bununla ilgili eğitimimizi aldırdık. Dünde gördüğünüz gibi İngiliz eğitmenle beraber bu sistemi başlattık. Bunun ilk denemesini iki ay önce Ağrı'da başlattık. 500'e yakın insan tenis oynamaya başladı. Ağrı'ya ilk gittiğimizde bir kort vardı ve şimdi ise 5 kort bulunuyor. Bu sistem insanların spor yapmaları için bir imkan sağlıyor. Bizim tenis oynayan insan sayısını mümkün olduğu kadar yukarı çıkarmamız gerekiyor. Şu anda Fransa'da 2 milyon civarında tenis oynayan insan olduğunu biliyoruz. Ülkemizde şu an 15 bin sınırında. Belli hedeflerimiz var. Ülkemizin genç nüfusundan övünüyoruz. Ama bu nüfusa ulaşmamız lazım. Biz burada antrenörlerimize gerekli eğitimi veriyoruz. Sistemin malzemelerini biz veriyoruz. İstiyoruz ki biran önce başlasın. Bizde istediğimiz hedeflere ulaşabilelim" dedi.



Tenis aerobiği olarak tanımlanan Kardiyotenis Projesi ile daha fazla kitleye ulaşacaklarını ifade eden Polat, "Amerika'da aşırı şişmanlığa karşı son yıllarda öne çıkan Kardiyotenis Projesi, kortta yaklaşık 18-20 kişi ile yapılan bir aktivite. Burada amaç, mümkün olduğu kadar insanların hızlı spor yapabilmeleri ve kilo vermeleri. Obezite büyük bir sorun. Türkiye Tenis Federasyonu olarak Kardiyo'nun lisansını aldık getirdik. Tenise olan ilginin giderek artmasını istiyoruz. Kardiyotenis Projesi, ülkemizde hem tenis oynamayı hemde seyretmeyi arttırmak için yapılan bir çalışma" diye konuştu.



Tenis sporunda hedeflerinin olduğunu ve bunuda gerçekleştirmek için Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığına adaylığını koyduğunu vurgulayan Mesut Polat, "Bu bir sosyal sorumluluktu. Ben sanayiciyim ve 12 yıldır sporun içindeyim. 12 yıldır ilk 10 yılı altyapıyla çok uğraştım. Türkiye'de sporun gelişmemesi için çok gerekçe var. Bunların üstüne gidilmesi gerekiyordu. Bu çalışmalar bir tür usta-çırak ilişkisi ile geldi. Artık başkan olarakta hizmet etmenin zamanı geldiğini düşündük. Çok güzel projelerimiz var. Çok iyi yetişmiş bir ekiple geliyoruz. Amacımız, bu tür projeleri devam ettirmek. Çünkü, Türk tenisi bir çıkışa geçti. İnsanlara belli sözlerimiz var. İnsanlarımız, bir Türk sporcusunun Wimbledon'da oynadığını görmek istiyorlar. Birşeyleri hedeflemiştik. O hedeflere son noktayı koyabilmek için başkan adayı oldum. Üç yıl içerisinde büyük spor yetiştirmek istiyoruz. Televizyonda büyük turnuvalarda yarışırken altta Türkiye yazması bizim hayalimiz. Sözüm var, önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ilk 100'e 5 sporcu sokacağım. Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Bu yüzdende aday oldum" şeklinde konuştu.



