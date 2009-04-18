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100 bin kişiye ‘tirit’ ziyafeti

Şanlıurfa’da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 100 bin kişiye sabah ezanıyla birlikte yöresel et yemeği olan `tirit' dağıtıldı.

18 Nisan 2009 03:00

Şanlıurfa’da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 100 bin kişiye sabah ezanıyla birlikte yöresel et yemeği olan `tirit' dağıtıldı.

Şanlıurfa Müftülüğü'nün organizasyonuyla, Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nin hazırladığı tirit yemeği, sabah namazının ardından Hz. İbrahim Peygamber Camii ve Dergah Camii'nde dağıtıldı. Sabah namazının kılınmasından sonra camilerin avlusunda kurulan sofralarda halka dağıtılan tiritten almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Balıklıgöl'ü ziyaret için gelen yabancı turistler de Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetini tatma şansı yakaladı. Ziyafete, Ankara Müftüsü Hakkı Özel ile İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı da katıldı.

Gönüllü Kuruluşlar Aşevi sorumlusu Ali Topal, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle dağıtılan tirit yemeğinin 24 dananın ve 210 koyunun eti ile 25 bin yufka ekmek, 2.5 ton yoğurt, 2 ton limon, bir ton sarımsak kullanılarak hazırlandığını belirterek, ``Peygamberimizin ruhu için bu tirit ziyafetini yapıyoruz. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan bu yöresel yemeğimizi her yıl olduğu gibi, bu yıl da dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.

Haşlanmış etin üzerine sarımsaklı yoğurt dökülüp limon sıkılarak yapılan tiritin dağıtımı, kadın ve erkekler için ayrı stantlar kurularak 4 saat sürdü.

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