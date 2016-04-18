'100 bin kişi Türkiye'ye doğru kaçıyor'



Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki Halep kentinin Azez kasabasına gelen Suriyelilerin sayısının 100 bini aştığını bildirdi.

Örgüt bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, IŞİD ve Kürtler tarafından kontrol edilen bölge ile Türkiye sınırı arasında kalan Suriyelilerin Türkiye'ye alınmaması eleştirildi.

Türkiye, bir yıldan beri sadece ağır yaralı Suriyeliler ile özel izinli insani yardım için çalışan kişileri kabul ediyor. Türkiye sınırına gelen Suriyeliler arasında, IŞİD tarafından mülteci kampları basılan yaklaşık 35 bin kişi de bulunuyor.

AB’nin politikasına eleştiri

Bölgede aktif olarak çalışarak sağlık hizmetleri sunan Sınır Tanımayan Doktorlar, AB’nin mülteci politikasını da eleştirdi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki durum ile AB'nin mülteciler açısından önceliklerinin çelişki yarattığı kaydedildi.

AB’nin Türkiye sınırında sıkışıp kalan Suriyelilerin güvenliği yerine Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geri kabulüne yoğunlaşması da 'kabul edilemez' olarak nitelendirildi.

Çatışmalar şiddetlendi

Suriye’de Rusya ve ABD’nin arabuluculuğu sayesinde rejime bağlı güçler ile ılımlı muhalif güçler arasında şubat ayının sonunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak, ateşkes IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi İslamcı gruplarla mücadeleyi kapsamıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te rejim güçleri ile ılımlı muhalif gruplar arasında geçtiğimiz hafta başlayan çatışmalar, yaklaşık altı hafta süren ateşkesi tehlikeye düşürüyor.

Rejim güçlerini ateşkesi ihlâl etmekle suçlayan muhalif grupların misilleme kararı alması da kaygıları artırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de, bütün taraflara çağrıda bulunarak, Cenevre’de yapılan barış görüşmelerinin yeni çatışmalarla tehlikeye sokulmaması gerektiğini belirtti.