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Ekonomi

100 bin işçi toplu sözleşme için masada

100 metal işçisini ilgilendiren görüşmeler 25 Ağustos'ta başlayacak

18 Ağustos 2014 13:24

Mercedes, Man, Renault, Tofaş, Bosch, Arçelik gibi Türkiye’nin dev sanayi firmalarını da kapsayan metal sektöründeki toplu sözleşme maratonu 25 Ağustos’ta başlıyor.

100 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme için işçiler adına masaya oturacak olan Türk Metal Sendikası, bu yıl ilginç bir talebi de gündeme getirecek. 

Sendika, iki yıl boyunca her 29 Ekim’de, işçilere “1 adet Ata altını” hediye edilmesini istiyor. 

MESS’e işçiler adına iletilen taleplerin başında ücret zammı geliyor. Türk Metal, işçi ücretlerine birinci 6 ay yüzde 14 zam istiyor. İkinci 6 ayda enflasyon oranında, üçüncü 6 ayda enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ayda yine enflasyon oranında zam isteniyor. 

Sendikalı işçi için ekstra zam da talep ediliyor. İşe yeni giren bir işçi Türk Metal’e üye olduğunda saat ücretine birinci yıl 70 kuruş, ikinci yıl ise 75 kuruş eklenecek.

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