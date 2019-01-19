"100 bin emekliyi ilgilendiren seçim vaadinin henüz işleme koyulmamasının gerekçesi nedir?"

T24

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada gündeme getirdiği, başvuru yapan ancak işlemleri henüz tamamlanmayan 100 bin emeklinin akıbetini sordu.

"AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2018 tarihinde emeklilere yaptığı konuşmada; 'Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak' demiştir" hatırlatmasında bulunan Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: