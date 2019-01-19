"100 bin emekliyi ilgilendiren seçim vaadinin henüz işleme koyulmamasının gerekçesi nedir?"

T24
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada gündeme getirdiği, başvuru yapan ancak işlemleri henüz tamamlanmayan 100 bin emeklinin akıbetini sordu.
"AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2018 tarihinde emeklilere yaptığı konuşmada; 'Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak' demiştir" hatırlatmasında bulunan Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- 100 bin emekliyi ilgilendiren seçim vaadinin 19 Ocak 2019 tarihi itibariyle henüz işleme koyulmamasının gerekçesi nedir?
- Emeklilik için başvuru yapan kaç kişinin kıdem tazminatı zammı ödenmiştir? Kıdem tazminatı zammını alamayan kaç emekli vatandaşımız bulunmaktadır?
- Bahse konu olan 100 bin vatandaşımızın kıdem tazminat zamlarının ödenmesi için başlatılmış bir çalışma var mıdır? Varsa akıbeti nedir?
- 19 Ocak 2019 tarihi itibariyle, seçim döneminde vaat edilmesine rağmen çalışmalarına başlanmayan kaç proje bulunmaktadır?
- Söz konusu projelerin ertelenme gerekçeleri nedir?
- Emeklilerle ilgili verilen vaatler ne zaman gerçekleştirilecektir?