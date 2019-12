100 bin çiftçiye kefilsiz cep kredisi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) 2003 yılında Tarişbank’ı satın alarak tarım bankacılığına giren Denizbank, bu yıl 100 bin üreticiye cep telefonu başvurusuyla çiftçi kredisi verdi.



Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayıs’ta ‘Tarım Şenliği’ başlatan banka, şenlik kapsamında Kırklareli - Lüleburgaz, Bursa, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Adana ve Şanlıurfa’da üreticilere cep telefonu üzerinden kefilsiz olarak kredi başvurusunda bulunma olanağı tanıdı.



Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 150 bin üreticinin cep telefonu üzerinden kredi talebinde bulunduğunu, bankanın bu başvuranların 100 binini kabul ettiğini söyledi. Şenlik kapsamında düzenlenen özel hediye çekilişinde, çiftçilere arazi aracından traktöre, plazma TV’den akaryakıt çekine kadar toplam 333 adet ürün hediye edildi.



Dünyanın uzman bankalarından know-how alacak



Tarım kredilerinde takibe düşen kredi oranının yüzde 2.5 oranında olduğunu belirten Hakan Ateş, çiftçinin borcuna sadık olduğunu söyledi. Denizbank’ın 120 ürüne tarım kredisi verdiğini bildiren Ateş, Denizbank’ı Zorlu Grubun’dan satın alan Dexia Grubu’nun dünyadaki faaliyetlerinde tarım alanında bulunmamasına karşın Türkiye’de tarım sektörüne destek verdiğini söyledi.



Bankanın tarım sektörüne desteğinin devam edeceğini belirten Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, dünyada bu alanda uzman olan Rabobank ve Credit Agricole bankalarından know how alacaklarını söyledi.



Bu iki bankanın deneyimlerinden yararlanmak için muhabirlik ilişkileri üzerinden harekete geçeceklerini söyleyen Ateş, tarım sigortacılığı ürünleri üzerinde durduklarını söyledi.



Tarıma 1 milyar YTL tahsis edildi



Denizbank’ın tarım üreticisi sayısının 2012’de 500 bin olacağını söyleyen Ateş şöyle konuştu: “Tarıma en büyük desteği sağlayan özel banka olarak, son 5 yılda tarım sektöründe kredili üretici sayımızı 125 kat artırarak 190 binin üzerine çıkardık. 2008 yılının ilk altı ayında Denizbank olarak tarıma tahsis ettiğimiz kredi tutarı 1 milyar YTL’yi aştı. Özel bankalar arasında tarıma en fazla finansman sağlayan birinci banka konumundayız.



Hedefimiz 2008 yılı sonunda 300 bin kredili üreticiye ulaşmak. 15. kuruluş yıldönümümüzde, 2012’de ise, her dört çiftçiden birinin Denizbanklı olmasını hedefliyoruz. Tarım Şenliği projesi bu büyük hedeflerimize ulaşmada bize büyük katkılar sağladı.”



Şenliğe 3 milyon üretici katıldı



DenizBank, ‘Tarım Şenliği’yle 3 milyon üreticiye ulaştı. 15 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen şenliğe 6 bin 500 köyden katılım sağlandı.



Sanatçı Seda Sayan’ın da konser verdiği Tarım Şenliği’nde çiftçilere yönelik eğitim seminerlerinden köylerde düzenlenen tarım sohbeti toplantılarına, hediye çekilişlerinden avantajlı alışveriş kampanyalarına kadar üreticilerin ilgilerini çeken faaliyetler gerçekleştirildi.



Üretici çocuğuna burs



Şenlik kapsamında Türkiye Eğitim Derneği (TED) ile işbirliği gerçekleştiren DenizBank, köylerde yaşayan ve maddi imkânı olmayan çiftçi ailelerinin başarılı çocuklarına tam eğitim bursu sağladı. Ziyaret edilen köylerde ihtiyacı olan okullara bilgisayar bağışında da bulunuldu.



Toplantılarda 8.900 üreticiye budama teknikleri, gübre kullanımı, hayvan sağlığı, seracılık, sulama, süt sağım teknikleri, zararlılarla mücadele, toprak analizi gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.