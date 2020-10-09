100 bin anneye İBB'den ücretsiz ulaşım kartı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım hakkından bugüne dek 100 bin anne yararlandı. Temmuz ayında başlayan ücretsiz ulaşım kartı başvuruları devam ediyor.

Uygulama ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Söz verdik, yaptık. Anne Kart ile 0-4 yaş arası çocuklu anneler ulaşımı ücretsiz kullanıyorlar. 100 bin anne ücretsiz kartını aldı. Başvurular devam ediyor" dedi.

Anne Kart başvurusu nasıl yapılır?

Anne Kart ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebiliyor.

Anne Kart başvurusu online olarak yapılabiliyor. Kartlar, en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'nden ya da kargo seçeneği ile adrese teslim ediliyor.

Başvuru işlemlerini gerçekleştirirken herhangi bir belge talep etmeyen İBB, başvuru yapanların uygunluğunu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİ) sorgulama servisleri üzerinden online şekilde doğruluyor.

İstanbul’da ikamet eden ve 4 yaş altı çocuğu olan annelere, başka hiç bir şarta bakılmaksızın, Anne İstanbulkart vermeyi hedefleyen İBB, boşanmış anneler için NVİ’den bu doğrulamayı yapamıyor.

İBB, bu durumdaki annelerin mağdur edilmemesi için başvuru esnasında aşağıdaki evrakları alarak, işlemi manuel olarak gerçekleştiriyor: "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, kendi ve çocuğunun nüfus cüzdanı, 2 fotoğraf. İkametgah bilgisi de eğer gözükmüyorsa İstanbul'da ikametgah ettiğini teyit için ikametgah belgesi."

Başvuru için tıklayın...