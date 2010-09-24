10 yıldır suyla çalıştırdığı otomobile biniyor

T24- Erzurum’un Uzundere İlçesi'ne bağlı Gölbaşı Köyü'nde yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Karasungur, 10 yıl önce yaptığı suyla çalışan otomobiliyle 60 bin kilometre yol aldı.



30 yıldır elektronik işiyle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Karasungur, üzerine ‘H2O, Küresel ısınmaya son’ yazdığı otomobili için iki yakıt deposu yaptı. Bu depolardan birine LPG diğerine de su doldurduğunu söyleyen Mustafa Karasungur, suyla çalışan otomobili tanıtmak için gittiği otomobil servislerinde kendisiyle alay edildiğini söyledi.



İlkokul mezunu olan mucit Karasungur, “Oksijen yakıcı hidrojen ise yanıcı ve patlayıcıdır. Sudaki hidrojen ve oksijeni ayrıştırıp yakıta katkı olarak kullanıyorum. Temiz enerjiyi sisteme yakıt olarak gönderiyorsun. Orada yakıtta tasarruf yapıyor ve yukarıya temiz emisyon, doğayı kirletmeden çıkıyor. 10 yıldan beri deposunda yüzde 40’ı su, yüzde 60’ı LPG bulunan otomobilimi kullanıyorum. Su miktarını yukarı çekme olanağı var. Çevremize, ülkemize ve insanoğluna faydalı bir otomobil yaptım. Birçok araba servisine gittim anlattım, uygulayalım istedim. Ama benimle alay ettiler. Birçok yere başvurdum duyarsız kalıyorlar” dedi.



"Başbakan'a ulaşmak istiyorum"

Karasungur, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediğini belirtti. Karasungur, “Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Bugüne kadar futbola ve lüzumsuz şeylere yapılan yatırımlar bilime yapılsaydı Avrupa Birliği bize üye olurdu. İsraf edilen beyinler var onlara acıyorum. Ülkemizde bu gibi şeylere destek olunursa dünyanın süper devletleri arasına gireceğimize inanıyorum. Ben kendi imkanlarımla bunu başardım. Yüzde 40’ı suyla çalışan otomobilimle bugune kadar 60 bin kilometre yol katettim” diye konuştu.

