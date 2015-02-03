10 yıldır işe gitmek için 34 kilometre yürüyor

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan 56 yaşındaki James Robertson, 2005 yılında arabasının bozulduğu günden beri her gün eviyle işi arasındaki 34 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorb

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde yaşayan ve 1998 model Honda Accord aracı bozulduktan sonra araba alacak durumu olmayan fabrika işçisi Robertson, her sabah saat 08.00’de yollara düşüyor.



Robertson 14.00-22.00 saatleri arasında çalıştığı vardiyaya yetişebilmek için ilk olarak evlerinin 6 km uzağından geçen belediye otobüsüne yetişmek zorunda. Otobüsten indikten sonra fabrikaya kadar 11 km daha yürüyen Robertson, iş çıkışı da karanlıkta aynı mesafeyi kat ederek evine ancak saat 04.00’te ulaşabiliyor.

Patronu Todd Wilson Robertson’ın iş disiplinden son derece memnun olduğunu belirterek “Herkese onu örnek gösteriyorum. Bu adam onca yolu yürüyüp vaktinde işe gelebildiğine göre diğerlerinin hiçbir mazereti kalmıyor” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri araba almak için 60 bin dolar topladı

Evinde sadece dört saat kalabilen zavallı işçinin bu çilesini öğrenen Michigan Üniversitesi öğrencileri internetten başlattıkları bağış kampanyasıyla bu güne kadar 60 bin dolar (144 bin 600 TL) toplamayı başardılar. James Robertson bu parayla iki araba bile alabilir ama onun kararının ne olacağı henüz belli değil.