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10 yıldır aranan 'Kabus' lakaplı hükümlü yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde hakkında 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan ’kabus’ lakaplı A

17 Kasım 2018 20:09

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde hakkında 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan ’kabus’ lakaplı A.B. (33) yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı. 
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı hırsızlık ve sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan A.B.\'nin (33) sahte kimlikle ilçe merkezindeki bir adreste gizlendiği bilgisini elde etti. Zanlının kaldığı evi tespit eden polis, operasyon düzenledi. Sahte kimlikle yakalananan \'Kabus\' lakaplı A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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