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10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, AVM önünde yakalandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde 'cinayet' ve 'kaçak kazı yapmak' suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan İdris Kocaman, bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde yakalandı

26 Ocak 2018 19:33

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde \'cinayet\' ve \'kaçak kazı yapmak\' suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan İdris Kocaman, bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'cinayet\' ve \'tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapmak\' suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İdris Kocaman\'ın, bir AVM\'nin önünde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, Kocaman\'ı gözaltına aldı. İdris Kocaman\'ın, 10 yıldır arandığı belirtildi. Kocaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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