10 yılda tarıma 60 milyar lira nakit desteği

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 9 milyar lirası 2013 yılına ait olmak üzere hükümetin işbaşına gelmesinden buyana (2003-2013) tarım kesimine toplam 60 milyar lira nakit desteği sağlandığını açıkladı. Eker, 2013 yılında buğday, mısır ve çeltik üretiminde tarihi rekorlar kırıldığını da söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe tasarısı hakkında bilgi veren Mehdi Eker, 2010 yılından bugüne kadar hayvancılık alanında da 210 bin üreticiye toplam 7.3 milyar lira sıfır faizli kredi kullandırıldığını kaydetti. Eker, 2012 sonu itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 900 bin üreticiye 22.1 milyar lira tarımsal kredi verildiğini, kredilerdeki geri dönüş oranın ise 2012 yılında yüzde 98’e ulaştığını anlattı.

Mehdi Eker’in verdiği bilgiye göre, 2013 yılında buğday üretimi geçen yıla göre yüzde 13 artışla 22 milyon 50 bin tona, mısır üretimi yüzde 181 artışla 5 milyon 900 bin tona, çeliştik üretimi de yüzde 150 artışla 900 bin ton oldu. Eker, bu yıl toplam tahıl üretiminin geçen yıla oranla yüzde 22 artarak 37 milyon 482 bin 537 tona yükseldiğini, toplam sebze üretiminin ise yüzde 10’luk artışla 28 milyon 396 bin 798 tona ulaştığını kaydetti.

2012 yılında süt üretimi 17.4 milyon ton, kırmızı et üretimi 915.8 bin ton, tavuk eti üretimi 1.7 milyon ton, yumurta üretimi 14 milyar 910.7 milyon adet, su ürünleri üretimi de 212.4 bin ton olarak gerçekleşti. 2012 yılında ayrıca 18.8 milyar dolar tutarında tarımsal ihracat, 16.3 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. İthalatın 10.4 milyar dolarlık bölümünü gıda maddeleri oluşturdu.

Yeni projeler

Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, yeni tarımsal projeler hakkında da şu bilgileri verdi:

“365 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi kurulacak. Bu yolla tarımsal destekler konusunda yardım ve teknik bilgi verilecek, tüketiciler gıdayla ilgili güncel ve doğru bilgilere ulaşabilecek. Tarımsal Pazarlama ve Bilgi Sistemi kurulacak. Yanısıra Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi hizmete sokulacak. Kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik yeni ıslah çalışmaları başlatılacak. Küçükbaş hayvancılıkta sürü üretimi ve yöneticisi istihdamı projesi başlatılacak. Sözleşmeli süt tedariki yaygınlaştırılacak. Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi başlatılacak. Balıkçı gemilerini izleme sistemi kurulacak. TMO tarafından 2014 yılında hizmete açılacak toplam 300 bin tonluk hububat deposuna ilave 270 bin tonluk deponun yapımına başlanacak. TİGEM’in son 4 yılda sulamaya açılan 665 bin dekarlık arazisine ilave 2014-2016 döneminde 395 bin dikar arazi daha sulamaya açılacak. Tarımsal desteklerde parsel/işletme bazlı destekleme sistemine geçilecek. Gıda denetimlerinin etkinliği daha da artırılacak, sağlıklı beslenme için gıdaların içerdiği şeker ve tuza yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.”

Bütçe büyüklüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe büyüklüğü 14 milyar 230 milyon 405 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın 9 milyar 670 milyon liralık bölümünü tarımsal destekler oluşturuyor. Bakanlığa bağlı kurumların 2014 yılı bütçe büyüklükleri de şöyle: Atatürk Orman Çiftliği 102 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 milyar 43 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisi 8 milyar 399 milyon lira, Et ve Süt Kurumu 815.4 milyon lira, Çay-Kur 1 milyar 778 milyon lira, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 260 milyon lira, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 73 milyon 600 bin lira.