10 yılda neler değişti? | "Evde yemek yaparım" diyen erkek sayısı arttı, kadınların çalışmak için eşinden izin alması gerektiğini düşünenler azaldı

T24

Türkiye’nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın veri tabanını geniş kitlelerle paylaşmak üzere hayata geçirdiği, etkileşimli veri görselleştirme sistemi KONDA İNTERAKTİF’te yer alan “10 Yılda Ne Değişti?” başlıklı uygulama, 2008’den 2018’e Türkiye’de cinsiyet rollerine bakışın nasıl değiştiğini de gözler önüne serdi.

KONDA verilerine göre, 2008’den bu yana “Bu evde yaşayan kadınlar makyaj yapar” ifadesine “Sık sık, her zaman” diyerek katılanların oranı yüzde 17’den 30’a, “Kolsuz bluz giyip dışarı çıkar” diyenlerin oranı yüzde 19’dan yüzde 25’e, “Mayo giyerler” diyenlerin oranı ise yüzde 15’ten 17’ye yükseldi. Dış görünüş başlığındaki en keskin kırılma ise ise estetik ameliyat konusunda yaşandı.

2015 yılında, KONDA’nın araştırmasına katılan 100 kişiden 20’si, “İnsanların estetik ameliyat yaptırmaları normaldir” ifadesine, “Doğru, kesinlikle” diyerek katılırken; bu sayı 3 yıl içinde 48’e yükseldi. KONDA, bu veriler ışığında, “Kadınların dış görünüşü değişiyor. Estetik müdahale de son 3 yılda çok daha kabul örür olmuş” yorumunda bulundu.

Araştırmada, Türkiye’de cinsiyet rollerine bakış konusunda yer alan diğer veriler şöyle…