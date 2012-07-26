10 yılda fuhuş suçundan açılan dava sayısı yüzde 220 arttı!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



2002-2010 yılları arasında fuhuş suçundan açılan dava sayısı yüzde 220 oranında arttı. 2010 yılı sonu itibariyle, yani 8 yılda, 35 bin 760 sanık hakkında ‘ırza geçme-cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından’ dava açıldı. TCK’nin ‘teşhircilik-alenen cinsel ilişkiye girmek’ suçundan 2002’de 194 kişi sanık iken bu sayı 2010 yılı sonu itibariyle bin 97 oldu. Bu suçtan 2002-2010 arasında artış oranı yüzde 465’e ulaştı.

Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2012 döneminde toplumsal ve ahlaki erozyonun belirlenmesi için cinsel suçlarla ilgili sorularını yanıtladı.



Özgündüz: Vahim sonucu gösteriyor



Adalet Bakanlığı’ndan sorularına 5 ay sonra yanıt geldiğini söyleyen Özgündüz, “Bilgiler, vahim bir sonucu ortaya koymaktadır" dedi. Özgündüz, "AKP’nin 10 yıllık iktidarı döneminde uyguladığı sosyo-ekonomik politikaların ve eğitim politikalarının başarısız olduğu, bu politikaların toplumda çok ciddi ahlaki ve sosyal erozyona sebebiyet verdiği istatistikî verilerle bizzat bir Hükümet üyesi tarafından ortaya konmuştur" dedi.



CHP’li Özgündüz, Adalet Bakanlığı’nın, “fuhuş, çocuk istismarı, tecavüz, cinsel istismar ve müstehcenlik suçlarına” ilişkin sorularına gönderdiği rakamları yorumlayarak şöyle değerlendirdi:



8 bin 409 sanık hakkında fuhuş davası



- Fuhuş suçundan 2002 yılında 2bin 669 kişi hakkında dava açılmışken, bu sayı AKP’nin çıraklık dönemi olarak adlandırılan dönem sonunda, yani 2007 yılında 4 bin 494’e çıkmış ve kalfalık dönemi sonu olan 2010 yılı sonu itibariyle de 8 bin 409’a ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle 2002-2010 yılları arasında yaklaşık yüzde 220’lik bir artış görülmüştür.



8 yılda 35 bin 760 kişiye ırza geçme davası



- Yine cinsel suçlar olarak bilinen ırza geçme-cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından 2002 yılında 16 bin 043 sanık hakkında dava açılmışken, bu sayı 2007 yılı sonu itibariyle 19 bin 162’ye ve 2010 yılı sonu itibariyle de 35 bin 760’a ulaşarak 8 yılda yaklaşık yüzde 125’lik bir artış göstermiştir.



2 bin 200 kişi müstehcenlik suçlaması



- Müstehcenlik suçundan dolayı 2002 yılında 818 sanık hakkında kamu davası açılmışken, AKP’nin birinci iktidar dönemi olan 2007 yılı sonunda bu sayı bin 808’e ve ikinci iktidar dönemi olan 2010 yılı sonunda ise iki bin 200 kişiye ulaşmıştır. Yani 2002 yılından 2010 yılı sonuna kadar yaklaşık yüzde 170’lik bir artış görülmüştür.



Alenen cinsel ilişkiye girme suçunda yüzde 465’lik artış



-Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK’nın 419. maddesinde “alenen hayasızca vaz’u hareket” ve 5237 sayılı yeni TCK’nın 225. maddesinde “teşhircilik-alenen cinsel ilişkiye girmek” olarak düzenlenen suçtan dolayı 2002 yılında sadece 194 kişi sanık durumundayken 2007 yılına geldiğimizde sanık sayısı bin 25’e çıkmış ve 2010 yılı sonunda ise sanık sayısı bin 97 kişiye ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle 2002 yılından 2010 yılı sonuna kadar yaklaşık yüzde 465’lik bir artış görülmüştür.