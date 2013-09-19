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10 yılda AİHM’e Türkiye aleyhinde toplam 50 bin 249 başvuru yapıldı

2004 yılı Mayıs ayı itibariyle AİHM Türkiye'yi 181 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti

19 Eylül 2013 20:09

Hülya Karabağlı / Ankara

 

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2012 döneminde AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakanlık yanıtına göre, 10 yılda AİHM’e Türkiye aleyhine 50 bin 249 başvuru yapıldı. AİHM, Türkiye hakkında, toplam 180 milyon, 941 bin 526 lira, 69 kuruşluk tazminata hükmetti. 

Bakanlığın, CHP Genel Başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun “2002-2012 yılları arasında yıllara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye'ye karşı açılan dava sayısı nedir? 2002-2012 yılları arası ödenen tazminat ne kadar” sorusuna verdiği yanıtlar şöyle.

 

2007’den sonra AİHM’e başvurular artıyor 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Sekretaryası'ndan alınan bilgiye göre, 2002 ile 2012 yılları arasında AİHM'ye Türkiye aleyhine yıllara göre: 2002 yılında 3862 başvuru, 2003 yılında 3538 başvuru, 2004 yılında 3669 başvuru, 2005 yılında 2486 başvuru,2006 yılında 2249 başvuru, 2007 yılında 2812 başvuru, 2009 yılında 4452 başvuru, 2010yılında 5792 başvuru, 2011 yılında 8656 başvuru 2011 yılında 9053 başvuru olmak üzere toplam 50 bin 249 başvuru yapılmıştır.

 

AİHM 181 milyon liralık tazminata hükmetti

 

İhlal kararları çerçevesinde hükmedilen tazminat miktarlarına ilişkin ödemeler, ödeme sorumluluğunun Maliye Bakanlığı'ndan Bakanlığımıza geçtiği 2004 yılı Mayıs ayından, 1 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren "Adalet ve Dışişleri Bakanlığı Arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Savunmalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrasına İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Adalet Bakanlığı'na geçtiği döneme kadar Bakanlığımızca yerine getirilmiştir. Söz konusu tazminat miktarları 2004 yılı Mayıs ayı itibariyle aşağıda sunulmaktadır:

2004: 22.227.431,00 TL (Mayıs ayından itibaren)

2005: 16.218.875,48 TL

2006: 13.847.145,88 TL

2007:26.221.833,85 TL

2008: 10.391.440,84 TL

2009: 11.662.799,72 TL

2010: 33.099.333,12 TL

2011:37.137.069,80 TL

2012: 10.135.597,00 TL (ilk iki ay)

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