10 yılda 818 asker şehit oldu

Terörle mücadele ağır bedeller ödeyen Türkiye, son 10 yılda meydana gelen 10 bin 80 olayda, toplam 818 askerini şehit verdi.



CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması talebi ile terör olaylarında şehit düşen TSK personeli sayısını sordu. Cevap Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Cevap terörün son 10 yılda kaç asker ailesinin ocağına ateş düşürdüğünü ortaya koydu. En acı bilgi ise 268 vatan evladının yaşanan çatışmalarda değil, PKK'nın kurduğu mayın ve bomba tuzaklarında hayatını kaybetmesi.



1.152 olayda çatışma yok



Bakan Yılmaz, meydana gelen 10 bin 80 olayın, 2 bin 152'sinde sıcak çatışma olmadığını açıkladı. Bu olayların mayınlı saldırı, patlayıcı madde kullanma, sabotaj, yol kesme, adam kaçırma şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Terör örgütünün hain tuzaklarında hayatını kaybederek şehit düşen asker sayısı 268, yaralı sayısı ise bin 33.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, 1 Ocak 2010 - 16 Temmuz 2012 tarihleri arasında meydana gelen tüm iç güvenlik olaylarında ise 233 askerin şehit düştüğünü, 537'sinin ise yaralandığını açıkladı. Bu dönemde mayın ve patlayıcı nedeniyle hayatını kaybeden asker sayısı 55, yaralı sayısı ise 197.