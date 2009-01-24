10 yılda 300 cesedi asitle yok etmiş

Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da, bir uyuşturucu lideri için çalıştığı ve 10 yılı aşkın bir sürede 300 kurbanın cesedini asitle yok ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı.
Meksika ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Santiago Meza Lopez (45) adlı zanlının, Tijuana'daki bir otelde önceki gün yakalandığı kaydedildi.
Yetkililer, Lopez'in kurbanların cesetlerini gömmeden önce üzerlerine asit döktüğünü ve toprağın altında yok olmaya bıraktığını ileri sürüyor. Lopez'in evinin arkasındaki bu çukurların, cesetleri gömdüğü yer olduğu düşünülüyor
Kurbanların, başka bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olduğu tahmin ediliyor. Lopez'e cesetleri yok etmesi için çete tarafından haftada 600 dolar ödendiği belirtiliyor.
Meksika'da geçen yıl uyuşturucuyla bağlantılı çıkan şiddet olaylarında 5 bin 300 kişi ölmüştü.