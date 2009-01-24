10 yılda 300 cesedi asitle yok etmiş

Meksika ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Santiago Meza Lopez (45) adlı zanlının, Tijuana'daki bir otelde önceki gün yakalandığı kaydedildi.Yetkililer, Lopez'in kurbanların cesetlerini gömmeden önce üzerlerine asit döktüğünü ve toprağın altında yok olmaya bıraktığını ileri sürüyor.Kurbanların, başka bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olduğu tahmin ediliyor. Lopez'e cesetleri yok etmesi için çete tarafından haftada 600 dolar ödendiği belirtiliyor.Meksika'da geçen yıl uyuşturucuyla bağlantılı çıkan şiddet olaylarında 5 bin 300 kişi ölmüştü.