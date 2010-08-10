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Ekonomi

10 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 4,19 OLDU ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 16:51

-10 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 4,19 OLDU ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Hazine'nin 10 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir yüzde 2 reel kupon ödemeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 4,19 oldu. Hazine ihalede, net 948,4 milyon liralık satış yaptı. Hazinenin bugün düzenlediği ihalede, nominal 1 milyar 609.4  milyon lira teklif gelirken, nominal satış 934 milyon lira, net satış ise 948,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Basit faizin yüzde 4,15 olduğu ihalede, kamu kurum ve kuruluşlarına net 300 milyon lira, piyasa yapıcılarına net 983,8 milyon lira tutarında kağıt satıldı. Söz konusu ihalede, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcıları dahil olmak üzere ihalede toplam 2 milyar 232,2 milyon lira tutarında kağıt satıldı.     Tahvil ihalesinde satılan kağıtların geri ödemesi 1 Nisan 2020 olarak belirlendi. İhale, (TR010420T19) kodlu tahvilin yeniden ihracı şeklinde oldu.

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