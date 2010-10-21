T24 - AKP'li grup başkanvekillerinin türban sorununa çözüm arayışı için gittikleri, CHP ziyaretinde AKP'li Nurettin Canikli’nin, “10 yıl sonrasının garantisini kim verebilir?” sözleri 'türban sorununun' konuşulamadan bitmesine neden oldu.



AKP'li Nurettin Canikli’nin sözleri üzerine konuşan CHP’li Akif Hamzaçebi, “Bakın grup başkanvekiliniz ne diyor” dedi. AK Partililer “Bizi değil, bizden sonra gelebilecek olası hükümetleri kastetti” demelerine rağmen, anlaşma sağlanamadı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Üniversitelerde türban sorununu çözelim” çağrısı ve YÖK’ün türbana kapı açan yazısının ardından Ak Parti’nin başlattığı çözüm turu sonuçsuz kaldı. Ak Parti grup başkanvekillerinin CHP’li mevkidaşlarını ziyaretinde, AK Partili Nurettin Canikli’nin, “10 yıl sonrasının garantisini kim verebilir?” sözüyle uzlaşma yolu kapandı.





Şartsız komisyon



AK Partili 5 grup başkanvekili dün CHP, MHP ve BDP grup başkanvekilleriyle türban sorununu görüşmek üzere bir araya geldi. AK Partililer, ön şartsız tüm partilerden eşit üyenin katılımıyla başörtüsü komisyonu kurulmasını ve oy birliğiyle karar alınmasını önerdi. CHP yönetimi, komisyonun dokunulmazlık, seçim barajı ve YÖK’ün kaldırılmasını da kapsayan bir paket için çalışmasını, türbanın kamuya, ilköğretim ve ortaöğretime girmeyeceği yönünde güvence verilmesini istedi.





Geri adım atmadı



CHP grup başkanvekilleri, “Garanti verebiliyor musunuz?” deyince AK Partili Nurettin Canikli, “10 yıl sonrasının garantisini kim verebilir?” dedi. CHP’li Akif Hamzaçebi’nin “Bakın grup başkanvekiliniz ne diyor” tepkisi üzerine, AK Partili Bekir Bozdağ ve Suat Kılıç, “Sayın Canikli bizi değil bizden sonra gelebilecek olası hükümetleri kastetti” değerlendirmesini yaptı. Canikli ise sözlerinden geri adım atmadı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Münhasıran sadece türban için komisyon kurulması konusunda ısrarcı oldular. Anlaşmamız mümkün olmadı. Bu üniversitedeki türban olayının, bir bütünün başlangıcı olduğunu saptamış olduk” dedi.





AKP: Dayatıyorlar



AKP'li Bozdağ ise görüşmelerin sonunda yaptığı açıklamada, “Şu anda ilköğretimde, ortaöğretimde ve kamuda yaşanan bir sorun yoktur. CHP’nin yaptığı, kendi önyargılarını kabul ettirdiği bir çalışma grubu oluşturmak. CHP ‘Benim dayattığım konular var, bunları önceden kabul edin’ diyor. O zaman bu çalışmanın anlamı olmaz. CHP samimi değil” dedi.





BDP’den KCK talebi



BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Ak Parti’nin türban konusu için Meclis’te komisyon kurulması önerisini parti yönetimine götüreceklerini açıkladı. Yıldız, tek başına türban düzenlemesi yerine din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlükleri içeren bir paket istediklerini söyledi.





MHP: Desteğe hazırız



Partilerin anlaşamaması üzerine MHP yeni strateji belirledi. MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP’nin 2008’de Ak Parti ile imzaladığı mutabakat metninin arkasında durmaya devam etiğini belirterek “AK Parti daha önce anlaştığımız o metin çerçevesinde bir metin getirirse, biz 70 milletvekili ile desteklemeye hazırız. Eğer gerekiyor ve Ak Parti istiyorsa, 26 maddelik Anayasa değişiklik metninde yaptığı gibi konuyu referanduma götürsün, biz referandumda da destekleyeceğiz” dedi.







