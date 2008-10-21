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Ekonomi

‘10 yıl önceki Asya krizinden daha kötü’

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak: “Bu kriz, 1997-1998’deki finansal krizden daha kötü ve ülkemizin ekonomik sıkıntılarını daha da artırdı.”

21 Ekim 2008 03:00

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, küresel finansal krizin, ülkesinin ekonomik sıkıntılarını 10 yıl önce Asya finansal krizine göre daha fazla artırdığını söyledi.

Devlet Başkanlığı sözcüsüne göre, Lee kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Genel durum 1997 krizinden daha ciddi. O döneme bakıldığında kriz bir Asya kriziydi, ancak bugün tüm dünya ekonomisi risk altında" dedi.

Küresel finansal krizden etkilenen Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore'de hükümet, finansal sistemi için hafta sonu 130 milyar dolarlık kurtarma planı açıklamıştı.

Korea Investment & Securities şirketinde görevli ekonomist Kim Hak-kyun da "küresel riskin etkisinin azaldığını, ancak Güney Kore'de piyasaların inşaat sektörü ve zayıf fon akışı gibi yerel ekonominin kendi riskleriyle uğraştığını" ifade etti.

Güney Kore para birimi won bu yıl şimdiye kadar yüzde 30 değerkaybetti.

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