Kurbanın kız kardeşiyle evlendi, "Her gece rüyalarıma giriyordu" diye teslim oldu

Tartıştığı asker arkadaşını defalarca kez bıçaklayarak öldüren ve cenazesine gidip maktulün kız kardeşine aşık olup onunla evlenen Hacı Aydın, 10 yıl sonra vicdan azabı duyduğunu söyleyerek polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre, 2001-2003 yılında Elazığ’da askerlik yaptıkları dönemde tanışan Muhittin Kızılaslan ve Hacı Aydın askerlik sonrası İstanbul’da bir süre aynı evi paylaştı. Daha sonra evlerini ayıran iki arkadaş arasında, Muhittin Kızılaslan’ın, “Ailem beni çağırdığı için Muş’a dönmem gerekiyor” demesi üzerine tartışma başladı. 2006 Mart ayında İstanbul Esenler’de Hacı Aydın’a ait evde buluşan iki arkadaş alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmada Muhittin Kızılaslan’ı 27 yerinden bıçaklayıp öldüren Hacı Aydın, cesedi battaniyeye sarıp bir Gaziosmanpaşa’daki evinin önüne bıraktı.



Öldürdüğü kişinin kız kardeşine aşık oldu





Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Hacı Aydın delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Muhittin Kızılaslan’ın ailesiyle birlikte Muş’a giden Hacı Aydın, cenaze törenine katıldıktan sonra bir süre kaldığı Korkut İlçesi’nde, Kızılaslan’ın kız kardeşi Suphiye Kızılaslan’a aşık oldu. Düğünlerinin ardından Hacı Aydın ile Suphiye Kızılaslan Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne yerleşti.

Rüyasında gördü cinayeti itiraf etti



Turist rehberliği yapan iki çocuk babası Hacı Aydın, dün öğle saatlerinde evde uyuduğu sırada Muhittin Kızılaslan’ın tekrar rüyasında gördü. Aydın, uyanınca evine bir kilometre uzaklıkta bulunan Emek Polis Merkezi’ne giderek cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan Hacı Aydın kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ettikten sonra İstanbul polisine teslim edildi. Hacı Aydın, “Her gece rüyalarıma giriyordu, rüyamda bana, ‘hem beni öldürdün hem de kardeşimle evlendin. Bu bana revamı’ diyordu. Artık dayanamadım teslim oldum dedi.

