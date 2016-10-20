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Dünya

10 yıl muhabirlik ve 3 yıl editörlükten New York Times patronluğuna...

36 yaşındaki A.G. Sulzberger'in yükseliş hikâyesi...

20 Ekim 2016 11:52

New York Times şirketinin yönetim kurulu başkanı ve New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Sulzberger’in 36 yaşındaki oğlu A.G. Sulzberger, 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere gazetenin yayıncı yardımcılığına atandı. A.G. Sulzberger, yeni görevinde babası Arthur Sulzberger’in yanı sıra, şirketin CEO’su Mark Thompson, New York Times gazetesi genel yayın yönetmeni Dean Baquet ve yazı işleri müdürü James Bennet’a karşı reklamdan baskı ve dağıtıma, dijital yayıncılıktan, haber operasyonlarına kadar her konudaki işlerde sorumlu olup raporlar sunacak.

Amerika Bülteni'nden Cemal Tunçdemir'in geçtiği habere göre, New York Times’ın son yıllardaki dijital çağa ayak uydurma operasyonlarında önemli görevler üstlenen A.G. Sulzberger, son olarak New York Times’ın haber odasının dijital ortama transformasyon sürecinden sorumlu editör olarak görev yapıyordu.

2003 yılında Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesinden mezun olan genç Sulzberger, Providence Journal ve Oregonian gazetelerinde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Yaklaşık altı yıl süren yerel muhabirlik deneyiminin ardından 2009 yılında New York kent haberleri muhabiri olarak ailesine ait New York Times’a katıldı. Sulzberger, şehir muhabirliğinden sonra iki yıl da gazetenin Kansas City büro şefi olarak ulusal muhabirlik yaptı.

Sulzberger’in yöneticilikte yeterli deneyimi kazandıktan sonra babasının yerine New York Times şirketinin patronu olması bekleniyor.

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