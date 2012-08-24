10 yıl hapis cezası verilen Asil Nadir: Bu bizim için oyuncak

Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, dolandırıcılıkla İngiltere'de yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili olarak "biz ne mücadeleler verdik. Bu bizim için oyuncak" dedi.

Asıl Nadir, sahibi olduğu Polly Peck International (PPI) şirketini 34 milyon sterlin soyduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gonca Yağcı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, davayı yürüten hakim Holroyde, Nadir’i ‘üstün başarı gösteren bir işadamı’ olarak yorumlayarak ‘bu şirketin başarısı senin başarındı, ancak para senin paran değildi. Bunu bilmene rağmen kendini kayırdın ve parayı açgözlülükle çaldın’ dedi.

1987 ile 1990 yılları arasında Londra’da başında olduğu PPI şirketinden para çaldığı iddiasıyla 13 ayrı suçlamada bulunulan Nadir, bu suçlamaların 3’ünden aklanırken 10’undan suçlu bulundu. Hakim duruşmada, şirketin iflasının tek nedeninin işadamının olmayacağının açıklıkla görüldüğünü ancak Nadir’in bunda önemli bir faktör olduğunu belirtti. Asil Nadir’i ‘şirketi büyüten ve dünya genelinde binlerce kişiye istihdam sağlayan olağanüstü bir işadamı’ olarak nitelendiren hakim Nadir’e şirketten transfer edilen paranın şu anda olması gereken yerde olmadığını, söz konusu çalınan paranın Nadir’in kendisi ve ailesinin çıkarları için kullandığına karar verdiğini söyledi.

Nadir’in avukatı Philip Hackett ise işadamının 2010 yılında adını temize çıkarmak için kendi rızasıyla İngiltere ’ye dönüşüne işaret ederek müvekkilinin 69 yaşında ve sağlığı bozuk olmasına karşın 17 yıl aradan sonra kendi isteğiyle İngiltere ’ye dönmesinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Hakim Holroyde, ‘üstün başarı gösteren işadamı’ olarak nitelediği Nadir’e hakkında verilen 10 suçlamayı göz önüne alarak 10 yıl hapis cezası verdi. Londra yakınlarındaki Belsham cezaevinde kaldığı bilinen Nadir’in kısa bir süre içinde başka bir cezaevine nakledilmesi bekleniyor.

Nur Nadir: Eşim suçsuz

Asıl Nadir’in 28 yaşındaki eşi Nur Nadir kararın açıklanmasının ardından mahkeme binasının önünde bekleyen basın mensuplarına yazılı bir açıklama yaparak kararı temyiz edeceklerini dile getirdi. Nadir, ‘İngiliz yargı sistemine olan büyük inancımızla, yanlışları düzeltme çabamızı sürdüreceğiz’ dedi. İngiliz basınının büyük ilgi gösterdiği davada kalabalık bir gazeteci ordusuna hitap eden Nadir eşinin suçsuz olduğunu söyledi. Asil Nadir, sağlık durumu, yaşı ve iyi hali gibi sebepler göz önüne alındığında cezasının yarısını tamamladığında serbest kalabilir.