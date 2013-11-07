10 yıl boyunca hapsedilerek tecavüze uğradığı evi anlattı

Amerika'nın Cleveland eyaletinde geçtiğimiz aylarda 3 kadını evinde 10 yıl boyunca alıkoyarak tecavüz eden Ariel Castro'nun kurbanlarından Michelle Knight başından geçenleri anlattı. Knight, Castro'nun kendisine "Giysiye ihtiyacın yok. Sen tek bir amaç için buradasın" dediğini aktardı.

CNN ve CBS televizyonlarına konuşan Michelle Knight, uzatma kablolarıyla boynundan, kollarından ve ayaklarından sımsıkı duvara bağlandığını, ağzının da kapatıldığını söyledi.

Michelle Knight şunları söyledi: "Bana para atıp duruyordu. 13 yaşında bir fahişe olduğumu düşünüyordu. 21 yaşımda olduğunu öğrenince çok bozuldu."

Knight, Castro’nun ilk kurbanıydı. Michelle Knight, bir yıl yalnız kaldıktan sonra Ariel Castro’nun bir kız daha kaçırdığını söyledi. Önce 16 yaşındaki Amanda Berry geldi. Son kurban ise 2004’te 14 yaşındaki Gina DeJesus oldu.

Halterle vurarak bebeğini düşürdü

Dava kayıtlarına göre Castro’dan en fazla kötü muameleyi Knight gördü. Castro, hamile Knight’ı döverek ve aç bırakarak toplam 5 kez bebeğini düşürmesine neden oldu. Castro’nun bir halterle karnına vurması sonucunda ilk bebeğini düşürdü.

Tecavüz , dayak ve tehdit günlük hayatın bir parçasıydı. Castro daha önce kaçırdığı bir kızı öldürdüğünü söyleyince Knight günlerce ağladı. Castro kendisine, "Ağlayacağına mutlu olmalısın" diye tepki gösterdi.

Oğlu ona dayanma gücü verdi

Eve bir konuk geldiğinde Castro ağzına kirli bir çorap tıkıp bantla yapıştırdı. Knight, Castro’nun battaniye dışında bir giysiye ve duş almasına da izin vermediğini söyledi. Knight, Castro’nun "Giysiye ihtiyacın yok. Sen tek bir amaç için buradasın" ifadesini kullandığını söyledi.

Knight, Castro’nun kısa bir süre için bir köpek sahibi olmasına izin verdiğini ancak köpeğin kendisini korumak istemesine öfkelenen Castro’nun boynunu kırarak öldürdüğünü aktardı.

Knight, "Hiç intiharı düşünmediniz mi?" sorusuna olumsuz yanıt veriyor. Kaçırıldığı sırada 2 yaşında olan oğlunun kendisine dayanma gücü verdiğini belirten Knight, "Oğlum kurban değil kazanan olduğumu öğrenmeliydi. Ona olan sevgimin beni hayatta tuttuğunu bilmeli. Ona olan sevgim sayesinde her şeyin üstesinden geldim" diye konuştu.

Ariel Castrol cezaevinde intihar etti

Otobüs şoförlüğü yapan Castro, 2002 - 2004 yılları arasında Michelle Knight, Amanda Berry ve Gina DeJesus'u kaçırmış ve Cleveland'daki evine hapsetmişti.

Tüyler ürpertici gerçekler, mayıs ayında Amanda Berry'nin bir komşunun yardımıyla evden kaçması ve polise sığınması ile ortaya çıkmıştı.

Savcılık, Ariel Castro hakkında 977 ayrı suçtan yargılanmasını öngören bir iddianame hazırlamış, ancak taraflar dava süreci olmadan uzlaşma yoluna gitmişti. Castro'nun idam yerine müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Ariel Castro geçen ay tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuş, kendini astığı açıklanmıştı.