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10 yeni fezleke Meclis’te: Aralarında Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş dosya da var

14 Nisan 2021 15:30

CHP’li 8, HDP’li 2 milletvekili olmak üzere toplam 10 yeni fezleke Meclis'e sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş bir dosya da bulunuyor.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclis'e sunulan fezlekelerin ardı arkası kesilmiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP’li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyona sevk edilen diğer fezlekeler ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında düzenlen fezlekeler oldu.

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