10 yaşındaki Sedanur'un canının bedeli 12 bin lira!

10 yaşındaki Sedanur, 6 yıldır açık olan suyla dolu inşaat çukuruna düşerek boğuldu. Mahkeme, inşaatın sahibi eski AKP’li vekil Faruk Koca’ya 12 bin TL para cezası verip, bunu 20 taksitle ödemesine hükmetti. 28 yaşındaki engelli Nevzat’ı ezen Keçiören Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun şoförü ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı, ancak bu ertelendi. Belediye ise aileden avukatlık ücreti istiyor.

Başkent Ankara’da yaşanan “cinayet” gibi iki kazaya verilen “cezalar”, insan hayatına gösterilen “değeri” ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evsahibi, eski AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca’ya ait Keçiören’deki inşaatın açıkta bırakıldığı için suyla dolan harfiyat çukuruna düşen 10 yaşındaki Sedanur’un ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, mahkeme, taksirle ölüme neden olmak suçundan sanık Koca’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, bunu 12 bin TL para cezasına çevirdi. Bu cezanın da 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.

Ankara’daki ilk olay, 4 yıl önce 21 Nisan 2010’da yaşandı. 7 yaşındaki Muratcan Özdemir, Keçiören’de eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da uzunca süre evsahibi olan Faruk Koca’nın müteahhitliğini yaptığı inşaatın suyla dolan çukuruna düştü. Bunu gören 10 yaşındaki ablası Sedanur Özdemir, kardeşini kurtarmak için 4 metre derinliğindeki suya atladı. Çevredeki vatandaşlar, Muratcan’ı kurtardı ancak Sedanur, gözlerden kayboldu. Belediye ekipleri, Sedanur’un cansız bedenini çıkardı. Bu olaya ilişkin Faruk Koca ve Keçiören Belediyesi çalışanı 3 kişi hakkında dava açıldı. Savcı, Faruk Koca’yı 2004’ten beri açık olan hafriyat çukuru etrafında yeterli emniyet tedbiri almamakla suçladı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün görülen davada kararı açıkladı. Mahkeme, Faruk Koca ve diğer üç sanığı, taksirle adam öldürmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanıkların sabıkasız oluşları ve duruşmalardaki iyi hallerini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 12 bin 100 TL para cezasına çevirdi. Ayrıca bu para cezasının 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi. Sanıklar, her ay 605 TL ödemeye yapacak. Mahkeme ayrıca, çukurun kapatılması konusunda kusurları bulunan Anakent Belediyesi yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Bir engelli kaç para eder

İkinci olay yine Keçiören’de 12 Kasım 2012 tarihinde yaşandı. Yüzde 95 oranında engelli olan 28 yaşındaki Nevzat Özyavuzer, cam kemik hastasıydı. General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde kullandığı akülü arabası ile evine dönmeye çalışan Özyavuzer, Ramazan Ekşioğlu’nun kullandığı Keçiören Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun altında kalarak, feci şekilde yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ekşioğlu, 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Savcılığın açtığı soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlayan Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, sanık sürücünün tali kusurlu, ölen Özyavuzer’in ise asli kusurlu olduğunu öne sürdü.

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, bu rapor üzerine kamyon sahibini taksirle ölüme neden olmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı, iyi halini gözeterek bu cezayı erteledi. Bu davaya paralel olarak Nevzat’a bakan ablası Selma Uyanık, avukatları Tayfun Kaplan ve Özgür Ardıç aracılığıyla Keçiören Belediyesi ve şoförün bağlı olduğu Çevtem Temizlik şirketi aleyhinde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. O dönem hamile olduğunu belirten Uyanık, olay nedeniyle üzüntüden bebeğini kürtajla aldırdığını söyledi. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, belediye aleyhindeki tazminat talebini reddetti. Mahkeme, sadece temizlik şirketinin 15 bin TL ödemesine hükmetti. Kararda, tazminatın bu kadar olmasında “olayda ölenin kusurunun bulunması” gerekçe gösterildi.

Belediye paranın derdinde

Mahkeme, Keçiören Belediyesi’ne açılan davanın reddedilmesi sebebiyle davayı açan Selma Uyanık’ın belediyeye bin 500 TL avukatlık ücreti ödemesine de karar verdi. Davayı ücretsiz üslenen avukat Tayfun Kaplan, Keçiören Belediyesi ile görüşerek, bu paranın tahsil edilmesinin aileyi maddi ve manevi olarak yaralayacağını, bu nedenle bin 500 TL’nin alınmamasını istedi. Talebi reddeden belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü, resmi yazı yazarak 10 gün içinde ödemelerini, aksi halde yasal işlem başlatacakları konusunda uyarıda bulundu.