10 yaşındaki öğrencisini babasından isteyen öğretmen tutuklandı

Balıkesir'de bir ilkokul öğretmeni, 10 yaşındaki öğrencisiyle rüyasında nikâhlandığını gördüğünü iddia ederek, küçük kızı babasından istedi.

Sınıf öğretmeni İ.K.'nin (51), 4. sınıfta okuyan kızlarına ilgi duyduğunu öğrenen aile, durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen personelin okulda yaptığı araştırma sonucunda, öğretmenin akli yetersizliği olabileceği tespit edildi. 2 ay görevinden uzaklaştırılan öğretmen, daha sonra Balıkesir'in ilçelerinden birinde başka bir okula tayin edildi.

Öğrencisine ilgisi süren İ.K., bu arada küçük kızın babasını aradı. Akşam rüyasında öğrencisiyle nikahlandığını gördüğünü söyleyen öğretmen, öğrencisinin artık eşi olduğunu ve Balıkesir'e gelip kızı kendilerinden almak istediğini söyledi. Durumu polise bildiren baba, öğretmeni Balıkesir'e davet etti. Öğretmen Balıkesir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.K., Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.