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 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI... (1)

"OLAYI HATIRLAMIYORUM, BEN BÖYLE BİR BABA DEĞİLDİM"

09 Şubat 2018 17:22

\"OLAYI HATIRLAMIYORUM, BEN BÖYLE BİR BABA DEĞİLDİM\"...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fatih\'te 5 Kasım 2017\'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı 12 kez bıçaklayarak katleden Nezir Türkoğlu\'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi. Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi. 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Öldürülen Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Neriman Türkoğlu\'nun avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti. 

AĞLAYARAK İFADE VERDİ
Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili arşiv görüntüler
 

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