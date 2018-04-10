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10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba: İdamımı istiyorum

"Gerekirse imza da vermeye hazırım; bu acıya dayanamayacağım”

10 Nisan 2018 22:14

10 yaşındaki oğlunu öldürmesinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı eşine telefon açarak, “Çocuğu öldürdüm. Şimdi gel al” dediği iddia edilen Nezir T., tutuklu yargılandığı mahkemeden kendisine idam cezası verilmesini talep etti. 

İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 Kasım 2017 günü eşinden ayrı yaşayan Nezir T. uzun süredir görmediği 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.’yi hafta sonu yanında kalması için anneannesinden alıp eve getirdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, Yiğitcan T.’yi bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Oğlunu almak için taksiyle yola çıkan anne Neriman T.’ye telefon açan Nezir T.’nin, “Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al” dediği, evden çıkarken de komşulara, “Çocuğu öldürdüm annesine haber verin” diye seslendiği iddia edildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, hakkında “kasten yakın akrabayı öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından da 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nezir T.’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Nezir T.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor gelmediği, Adli Tıp Kurumu’nun da henüz muayene günü vermediği belirtildi.

"Gerekirse imza da vermeye hazırım; bu acıya dayanamayacağım”

Gelen evrakların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Savcının ardından bir talebi olup olmadığı sorulan Nezir T. ise, “Ben idamımı istiyorum. Gerekirse imza da vermeye hazırım. Bu acıya dayanamayacağım” dedi.

Alınan taleplerin adından mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine ve tutuklu sanık Nezir T.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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