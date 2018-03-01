10 YAŞINDAKİ OĞLU, EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN MAHKEMEDE İFADE VERDİ

\"Olayları planlı yaptığını düşünüyorum\"

\" \'Hatırlamıyorum\' dediği beyanları doğru değildir. Sanık bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti. Şikayetçiyim\"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih\'te10 yaşındaki oğlu, eşi Nezir Türkoğlu tarafından 12 kez bıçaklanarak öldürülen Neriman Türkoğlu, mahkemede ifade verdi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan anne Türkoğlu, \"Sanığın olayları planlı yaptığını düşünüyorum. Bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti\" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

5 Kasım 2017\'de oğlu Yiğitcan\'ın öldürülmesinden sonra geçirdiği ağır travma nedeniyle ilk duruşmaya katılmayan ve avukatı aracılığıyla eşi olan sanık Nezir Türkoğlu\'nun olmadığı bir duruşmada ifade vermesi talebi üzerine Neriman Türkoğlu bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Avukatı Esin Yeşilırmak ile davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkan Neriman Türkoğlu\'nun ifadesi psikolog bilirkişi eşliğinde alındı.

\"OĞLUM SANIKLA GÖRÜŞME DÖNEMİNDEYDİ\"

2017 Eylül\'ün den itibaren sanıkla fiilen ayrı yaşamaya başladıklarını söyleyen ve boşanma davasının halen sürdüğünü belirten Neriman Türkoğlu, \"Sürekli bana şiddet uygulama şeklinde hareketi vardı. Önce annemin evine yerleştim. Sanığın rahatsız etmesi üzerine bu kez dayımın Gazi mahallesi\'ndeki evine taşındım. Yiğitcan da benimle kalıyordu. Aile Mahkemesi kararına göre her ayın ilk haftası ile üçüncü haftası sonu oğlum Yiğitcan ile sanık arasında şahsi ilişki tesis edilmişti. Olay tarihinde de oğlum sanıkla görüşme dönemindeydi\" dedi.

OLAY ÖNCESİ YAŞADIKLARINI DA ANLATTI

Oğlunun daha önce babası Nezir Türkoğlu\'nun tehditvari sözleri nedeniyle evinden kaçtığını söyleyen Neriman Türkoğlu, \"Oğlum, annemin evine kaçmıştı. Bununla ilgili olarak emniyete müracaat ettim. Bana şiddet olmadığını söylemişlerdi\" dedi. 14 Eylül 2017\'de gecesi sanığın, ağabeyine whatsapp mesajı atarak oğlu ile evde olduğunu ve kendilerini çağırdığını anlatan Neriman Türkoğlu, \"Bunun üzerine ağabeyimle sanığın Fatih\'teki evine gittik. Öncesinde de polislere haber vermiştik. Gelen görüntülerde kapı ve pencereler kapalı olduğu için zehirleme olma ihtimaliyle binanın vanasını kapattılar. Polis memurları sanığa kapıyı açmasını söylüyorlardı. Ben arabadaydım. Daha sonra sanığın beni çağırdığını söylediler. Ben gidince sanık kapıyı açtı. Beni aldıktan sonra kapıyı sürgüleyerek kapattı. İçeride yoğun gaz kokusu vardı. İçerdeyken camı ve kapıyı açarak havalandırmaya başladım. Evde oğlum ile komşumuz İlknur vardı. Sanık tekrar birleşme taleplerini söylüyordu, ben de mümkün olmayacağını söylüyordum. Oğlum ayaktaydı, gazdan etkilenmişti\" diye konuştu. Polislerin kapıyı kırarak içeri kendisini ve oğlunu kurtardıklarını söyleyen Neriman Türkoğlu, sanığın daha önce de oğluyla birlikte köprüden kendisini atacaklarını söylediklerini de anlattı.

\"OLAYLARI PLANLI YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Neriman Türkoğlu, \"Sanığın olayları planlı yaptığını düşünüyorum. \'Hatırlamıyorum\' dediği beyanları doğru değildir. Sanık bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti. Şikayetçiyim\" dedi. Neriman Türkoğlu sanığın kendisi hakkındaki aldatma iddialarının da doğru olmadığını belirtti. Şikayetçiyi dinleyen psikolog bilirkişi ise \"Olaydan etkilenmişliği sözkonusudur. Olaylarda yer, zaman, mekan açısından bazı ayrıntıları hatırlayamaması olayın etkisi altında kalmasından kaynaklıdır. beyanlarına itibar edilir\" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

SANIK BABA OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebiyle yargılanan tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, 9 Şubat tarihindeki ilk duruşmada, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" demişti.

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

