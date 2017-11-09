10 yaşındaki Muhammet Önder, cam kapıyı açmak isterken boğazı kesildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 10 yaşındaki Muhammet Önder Küçükmalas, konteynere götürmek için elinde taşıdığı çöp poşetiyle apartmanın cam kaplı kapısını açmak istedi. Kapının kendisine çarpması sonucu kafası cama giren küçük çocuğun boğazı kesildi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Önder\'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için evden çıkan 5\'inci sınıf öğrencisi Muhammet Önder Küçükmalas, elindeki çöp poşetiyle apartmanın kapısına geldi. Küçük çocuğun kafası, cam kaplı kapıyı açmaya çalışırken, kapının geri gelip, kendisine çarpmasıyla cama girdi. Boğazı camla kesilen ve kanlar içinde kalan Muhammet Önder, caddeye doğru yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Küçük çocuk, o sırada kendisini gören bir kişi tarafından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Muhammet Önder\'in boğazına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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