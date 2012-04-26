'10 yaşındaki kız evlenebilir'

Eş-Şeyh, Avustralya gazetesi The World Observer’a yaptığı açıklamada, kızların 10 yaşında bile evlenmeye hazır olabileceğini iddia etti. “Evlenmek için 25 yaşını bekleyenler fena halde yanılıyor” diyen müftü, “Annelerimiz ve büyükannelerimiz 10 yaşlarında evlendiler. Aileleri tarafından iyi yetiştirilen kızlar o yaşta dahi evlilik görevlerinin tümünü yerine getirebilirler” dedi.

Modern İslam’dan nasip almamış

Daha önce, “Müslüman ülkelerdeki bütün kiliseler kapatılmalıdır” gibi sert açıklamalar yaparak Vatikan’ı ayağa kaldıran Eş-Şeyh’in açıklamaları, Batı’da yaşayan Müslüman bilim insanlarının da tepkisini çekti. Huffington Post’a konuşan Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Omid Safi, “Şeyh’in sözleri, modern İslam’dan nasibini almadığını göstermektedir” dedi. Suudi Krallığı, evliliğe yaş sınırı getirilmesi için ulemayı ikna etmeye çalışıyor.