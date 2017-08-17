Hindistan'da 10 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı. Chandigarh kentinde yaşayan kız çocuğunun doğumunu gerçekleştiren doktor Dasari Harish, amcasının tecavüzüne uğrayarak hamile kalan kız çocuğu ve bebeğinin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Dünyaya gelen kız çocuğunun 2,2 kilogram ağırlığında olduğu ve 10 yaşındaki kızın sezaryenle doğum yaptığı kaydedildi.

Hindistan Press Trust ajansının haberine göre, 10 yaşındaki kız çocuğu dünyaya bir bebek getirdiğinin farkında değildi. Kızın ailesinin ise bebeği evlatlık vermek istediği belirtildi. Ailesinin kıza, "karnında taş olduğunu ve bunun alınması gerektiğini" anlattığı kaydedildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, tecavüz kurbanına kürtaj yapılmasını reddetmişti. Hindistan'da kürtaja sadece hamileliğin 20'inci haftasına kadar izin veriliyor. Kızın amcası da tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

BM'nin 2014 yılına ait verilerine göre, Hindistan'da her üç tecavüz kurbanından biri çocuk.

Resmi verilere göre, 2015 yılında ülkede 20 bin kişi tecavüze uğradı. Sadece başkent Yeni Delhi'de 2 bin 200 kişi cinsel tacize maruz kaldı. Bu da günde ortalama 6 vaka ediyor.

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AFP, BS/BÖ