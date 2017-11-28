T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, evlerinde aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şeker komasına girdiği belirlenip tedaviye alınan İdil Duru Gür (10), 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşam

28 Kasım 2017 22:01

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, evlerinde aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şeker komasına girdiği belirlenip tedaviye alınan İdil Duru Gür (10), 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Küçük kız gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür, geçen 20 Kasım\'da, saat 18.00 sıralarında, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdil Duru, önce Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen İdil Duru Gür, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil Duru, bu sabah yaşamını yitirdi. İdil Duru Gür\'ün ölümü, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
İdil Duru\'nun yakınları tarafından alınan cenazesi bugün ikindide Gelibolu\'ya getirilip, Gazi Süleyman Paşa Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İdil Duru Gür\'ün öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan İdil Duru, Alaeddin Kalfa Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan, arkadaşları İdil Duru Gür\'ün okuldaki sırasına çiçek bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Doğan ZELOVAGELİBOLUDHAGeliboluDuru GürKüçükKasımGazi Süleymanpaşa MahallesiYakınlarınınAcil ServisDuruGelibolu Devlet HastanesiMehmet Akif Ersoy Devlet HastanesiEdirne TrakyaTıp Fakültesi  HastanesiBuradaGazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24