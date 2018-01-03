10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası (2)

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bucak’ta engelli erkek öğrenci T.K.’nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye “Yerine geç” diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Öğretmeninin elindekini gören öğrenci “Ah, tamam” diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa “Yerine geç” diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla “Tamam, geçeyim” dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

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