10 yaşındaki Elif, askerler üşümesin diye kendi ördüğü kaşkolu Afrin'e gönderdi 

Yusuf ÇINAR/ÇORUM ,(DHA)- ÇORUM’da ortaokul 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Karakaş, Suriye’deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin üşümemesi için kendi ördüğü kırmızı-beyaz renkli kaşkolu Afrin’e gönderdi.

Çorum\'un Alaca ilçesindeki Sakarya Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Karakaş, Afrin’deki harekat ile ilgili haberleri izlerken askerlerin soğuk havada üşümemek için ateş yakıp ısındığı gördükten sonra onlar için kaşkol örmeye karar verdi. Okul harçlığı ile ip alarak evde kırımızı ve beyaz renkte bir tane kaşkol ören Elif Karakaş, kaşkolu askerlere göndermek için babasından yardım istedi. Baba Mehmet Karakaş’ın girişimleri sonucu Alaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Tezcan, küçük kızı makamına davet etti.

Ördüğü kaşkol ve yazdığı mektubu alarak babasıyla komutanlığa giden Elif Karakaş, burada Kaymakam Ramazan Kurtyemez ile Üsteğmen Tezcan’a kaşkolu teslim etti. Kaymakam Kurtyemez ile Üsteğmen Tezcan örnek davranışı dolayısıyla küçük kıza hediyeler verdi.

ASKERLERE MEKTUP DA GÖNDERDİ

Ördüğü kaşkol ile birlikte askerler için bir de mektup yazan Elif Karakaş, \"Sevgili Mehmetçik ağabeylerimiz, sizleri televizyonda izlerken, ülkemiz için savaşırken, o karın ve yağmurun altında üşüdüğünüzü hissettim ve bu kaşkolü örmeye karar verdim. Mehmetçik ağabeylerim, kusurumuza bakmayın ne olur. Hediyemi kabul edin. Sizi çok seviyorum. Allah\'a emanet olun” yazılı mektubunu da askerlere gönderdi.

Askerleri çok sevdiğini ve soğuktan üşümemeleri için böyle bir şey yaptığını belirten Elif, “Mehmetçik ağabeylerimizi haberlerde izlerken duygulandım. Onlar üşümesin istedim. Yeter ki onlar üşümesin. İkinci kaşkolü de getirmek istedim ama yetiştiremedim” dedi.

Elif’in ördüğü kaşkolu Afrin’e göndermek için teslim alan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Tezcan, genç kızın bu davranışından dolayı duygulandığını belirterek, “Eminim, tüm askerlerimizin için Elif’in bu kaşkolü ile defalarca kez ısınır. Bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Elif’in bizi düşündüğünü bilmek yetip de artıyor bile, fazla bir şey yapmaya gerek yok” diye konuştu.



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