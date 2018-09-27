10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Hasan BÖLÜKBAY/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, R.D. (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.\'yi (89) başından yaraladı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851\'inci Sokak\'taki apartmanda meydana geldi. R.D., evde babası M.D.\'ye ait oyuncak sandığı tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.\'nin başına isabet etti. Yaralanan Ummahan D., kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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