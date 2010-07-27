-10 YAŞINDAKİ ÇOCUK İNTİHAR ETTİ TOKAT (A.A) - 27.07.2010 - Tokat'ta 10 yaşındaki çocuk, evlerinin çatısında kendini iple asarak intihar etti Merkeze bağlı Çat beldesinde 10 yaşındaki erkek çocuğu K.Y'nin cesedi, ailesi tarafından bulundu. Çocuğun cesedi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Çat beldesinde toprağa verildi. Diğer yandan, K.Y'nin, bir süre önce ailesine ait ineğin yavrusunun telef olmasından çok etkilendiği ileri sürüldü Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.