10 yaşındaki çocuk aqua parkta boğularak öldü

Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde, 10 yaşındaki Tanzel Tuna Şendil, suda boğularak yaşamını yitirdi. Annesinin iyi derecede yüzme bildiğini söylediği ve en son kaydıraktan kayarken görülen Şendil’in başını havuza çarpıp baygınlık geçirmesi sonucu suda boğulmuş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenini tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul’dan geldikleri Bodrum’da bir haftadır annesi Hülya Şendil ile tatil yapan Tanzel Tuna Şendil, dün öğle saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi’ndeki bir su parkına gitti. Burada yaklaşık iki saat boyunca annesiyle eğlenen Şendil, bir ara tek başına su kaydırağından kaydı, ancak sudan çıkmadı. Şüphelenen Hülya Şendil, havuzun kenarına gittiğinde oğlunun suyun içinde hareketsiz durduğunu fark etti. Suya atlayan Şendil, çevredekilerin de yardımıyla oğlunu sudan çıkartıp, ilk müdahalede bulundu, suni teneffüs yaptı.

Durumu ağır olan Şendil, bu sırada su parkı yetkililerinin çağırdığı ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Şendil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şendil’in cesedi kesin ölüm nedenini tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Gözü yaşlı anne Hülya Şendil’in, polise verdiği ilk ifadesinde oğlunun çok iyi yüzme bildiğini belirtip, "Ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl boğulmuş olabileceğini de bilmiyorum. Başını çarpıp, bayılmış olabilir" dediği öğrenildi. Acı haberi İstanbul’da alan baba Aziz Şendil’in, Bodrum’a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından su parkının 4 çalışanını ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.